СМИ: японские истребители в июле сопровождали самолеты России и Китая возле Сенкаку

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии в конце июля поднимали истребители с трех военных баз на перехват самолетов РФ и КНР, которые совершали полет в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, являющихся предметом спора между Токио и Пекином. Об этом сообщила в субботу газета Sankei Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Речь идет о российских ракетоносцах Ту-95МС и китайских бомбардировщиках "Хун-6К", которые 23 июля пролетали рядом с спорными островами Такэсима (Токто) в Японском море и, по утверждению южнокорейской стороны, вторглись в ее опознавательную зону ПВО. После этого самолеты РФ и КНР, как пишет газета, направились в юго-западном направлении в сторону островов Сенкаку.

В результате японская сторона в срочном порядке подняла на перехват истребители с трех военных баз в префектурах Фукуока и Миядзаки на острове Кюсю, а также с аэродрома в городе Наха (административный центр префектуры Окинава). По словам представителя Министерства обороны Японии, существовал большой риск, что самолеты вторгнутся в японскую опознавательную зону ПВО, поскольку в Токио считают острова Сенкаку своей территорией.

Тем не менее, не долетев 90 км до Сенкаку, Ту-95МС и "Хун-6К" сменили курс и разделились. Японские военные считают, что до зоны ПВО оставалось на тот момент 10 минут полета. Также в японском оборонном ведомстве отметили, что ситуация в этом районе для Японии была куда более сложной в тот день, чем рядом с архипелагом Такэсима, который находится под контролем Сеула, но Токио имеет территориальные претензии на него.

Совместное патрулирование

По сообщению Минобороны РФ, ВКС России и ВВС Китая 23 июля впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа из стратегических бомбардировщиков - двух Ту-95МС ВКС России и двух "Хун-6К" (вариант советского бомбардировщика Ту-16) ВВС НОАК - осуществила воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Вместе с ними в группе следовали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000".

Вооруженные силы Республики Корея тогда заявили, что в опознавательную зону ПВО страны залетели три военных самолета РФ и два Китая. Один российский самолет, утверждала южнокорейская сторона, дважды нарушил воздушное пространство республики. Были подняты истребители ВВС Южной Кореи F-15 и F-16, которые произвели предупредительные выстрелы.

В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет, не нарушая границ других государств. Южнокорейские истребители, отметили в российском ведомстве, совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс. При этом стрельбы в сторону Ту-95МС не производилось, отмечали в российском военном ведомстве.