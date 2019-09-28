Малайзия не удовлетворена итогами расследования крушения Boeing на Украине

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Малайзия на данный момент не удовлетворена результатами расследования обстоятельств крушения Boeing на востоке Украины, поскольку до сих пор не установили, кто несет ответственность за трагедию. Об этом в пятницу заявил журналистам премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на полях Генассамблеи ООН.

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"На данный момент мы еще не удовлетворены тем, что касается выяснения, кто запустил ракету, - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Мы знаем, что это ракета российского производства, но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку данные ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев на Украине".

"Мы примем исчерпывающие, в полной мере обоснованные доказательства, - добавил премьер-министр. - Однако на данный момент исчерпывающих доказательств не продемонстрировали, за исключением того, что это ракета российского производства".

На вопрос о том, выступает ли он за проведение нового расследования, Мохамад отметил: "Расследование все еще продолжается. Мы будем работать с ними".