WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ. Об этом пишет в пятницу газета The Washington Post , которая первой обратила внимание на планы Джулиани.

Адвокат американского лидера изначально подтвердил изданию, что намеревается посетить форум в Ереване. Однако передумал после публикации материала об этом в The Washington Post, где среди прочего приводились критические комментарии бывших представителей американской администрации и обращалось внимание на то, что "в мероприятии, как ожидается, примут участие президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные лица из России". "Решение Джулиани принять участие в конференции привело в изумление экспертов в области национальной безопасности", - утверждало издание.

Отреагировали и некоторые политики. Так старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выразил у себя в Twitter возмущение участием Джулиани в "конференции, которая полностью идет вразрез с интересами США".

После этого адвокат Трампа отказался от планов. "Я не знал, что там будет Путин", - заявил Джулиани газете. Издание отмечает при этом, что Джулиани в прошлом году уже участвовал в том же форуме.

Скандал в Вашингтоне

Джулиани оказался в центре внимания американских СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

За проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает Джулиани. По его мнению, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване 1 октября.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.