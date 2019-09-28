В Бухаресте прошел форум, посвященный 85-летию возобновления дипотношений с Москвой

БУХАРЕСТ, 28 сентября. /ТАСС/. Конференция, посвященная 85-летию возобновления дипломатических отношений между Москвой и Бухарестом, прошла в пятницу в Бухаресте. Форум был организован румынским Европейским фондом имени Н. Титулеску и российским Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

9 июля 1934 года министры иностранных дел СССР Максим Литвинов и Румынии Николае Титулеску обменялись в Женеве письмами, оформив установление между странами нормальных дипломатических отношений. Они были прерваны в 1918 году после аннексии Румынией Бессарабии.

Председатель румынского фонда Адриан Нэстасе, открывая встречу, привел слова Титулеску, который в интервью "Известиям" после встречи с Литвиновым в 1934 году заявил, что считает возобновление дипломатических отношений с Москвой "одним из важнейших достижений в его политической жизни".

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин отметил актуальность темы конференции. По его словам, в настоящее время мир сталкивается со схожей с 1930-ми годами ситуацией. "Особую тревогу, - сказал он, - сейчас вызывает последовательная, хотя и внешне выглядящая хаотичной, стратегия США, направленная на слом существовавшей со времен холодной войны между капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком системы договоров в области контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения".

В свою очередь Нэстасе признал, что внутриполитическая ситуация в Румынии зависит от состояния отношений между США и Россией. "Мы хотим выйти из этой логики и поэтому проводим эти встречи", - сказал он.

Пути преодоления стагнации в отношениях

Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Леонид Драчевский, "восстановление дипломатических отношений между СССР и Румынией 85 лет назад - это чрезвычайно актуальный пример, который имеет четкую проекцию на то, что происходит в мире сейчас".

"Нынешнюю стагнацию в российско-румынских отношениях можно будет преодолеть, благодаря в том числе и таким нашим встречам, - полагает он. - При этом нашим дипломатам интереснее проводить такие встречи в странах, которые ведут себя достаточно самостоятельно, другие же страны всегда ссылаются на общую позицию Евросоюза. Считаю, что в этой области сейчас появились положительные тенденции и здравый смысл в конце концов возобладает. В любом случае, работа нашего фонда необходима, потому что всегда лучше что-то делать, чем не делать ничего".