Гутерриш обсудил с главой МИД Сирии начало работы конституционного комитета

ТАСС, 28 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом начало работы конституционного комитета. Об этом в пятницу сообщается на сайте ООН.

"Генеральный секретарь подчеркнул важность запуска недавно одобренного открытого и пользующегося доверием конституционного комитета и прогресса в восстановлении согласия [в Сирии]", - говорится в сообщении.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что в ночь с пятницы на субботу проведет встречу с Муаллемом, на которой будет определена дата первого заседания комитета.

О создании конституционного комитета Гутерриш объявил 23 сентября. Решение о его формировании для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ).