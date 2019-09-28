AFP: при взрыве в Кандагаре пострадали 15 человек

ТАСС, 28 сентября. Число пострадавших при взрыве у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана достигло 15. Об этом в субботу сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя больницы, куда доставили раненых.

Все пострадавшие - мужчины, сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что взрыв в Кандагаре стал первым серьезным происшествием после начала голосования на президентских выборах в Афганистане.

В новость были внесены изменения (08:00 мск) - меняется источник, добавлены подробности.