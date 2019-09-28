СМИ: власти Доминиканы усилили охрану границы из-за роста беспорядков в Гаити

ГАВАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики направили дополнительные наряды военных и полиции на границу с Гаити из-за роста в нем протестов и беспорядков. Об этом в пятницу сообщает агентство EFE.

350-километровый участок будут охранять около 10 тыс. силовиков. Целью операции стало не только недопущение в Доминиканскую Республику устраивающих беспорядки протестующих против президента Гаити Жовенеля Моиза, но и ограничение въезда таксистов и водителей грузовых машин, которые скупают весь бензин на автозаправочных станциях в приграничных районах из-за серьезного дефицита топлива на родине. Помимо этого, по мнению властей, такие меры помогут пресекать нелегальную миграцию.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации. Новая серия массовых беспорядков охватила Гаити около недели назад, баррикадами и горящими автомобильными шинами заблокированы центральные улицы столицы и ряда крупных городов республики. Произошли также нападения на некоторых политиков, административные учреждения и школы.

Гаити живет без утвержденного кабинета министров уже шесть месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по кандидатуре Фрица Уильяма Мишеля, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.