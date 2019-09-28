Что сказал Лавров на Генассамблее ООН. Главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября принял участие в общеполитической дискуссии в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН и сделал несколько заявлений на на пресс-конференции. Помимо регулярно поднимаемых тем сирийского и украинского урегулирования он ответил на вопросы о штрафах за курение в штаб-квартире ООН и обвинил западные страны во взятии курса на подмену международных конвенций собственными правилами. Не обошел вниманием глава МИД РФ и скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Лавров считает, что США передергивают факты, обвиняя Дамаск в решении конфликта в Сирии военным путем. По его словам, Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте по Сирии, но комментарии американской стороны "меняются день ото дня, в зависимости от настроения, политической конъюнктуры".

Говоря о создании сирийского конституционного комитета, дипломат отметил, что не может комментировать этот факт, так как Россия прикладывала усилия для этого "в отличие от некоторых других участников этого процесса, которые всячески тормозили его создание". При этом он отметил, что РФ наблюдает попытки провести выборы в Сирии параллельно с началом работы конституционного комитета, что противоречит логике резолюции СБ ООН 2254.

Глава МИД РФ в очередной раз указал на необходимость выполнять минские договоренности. По мнению Лаврова, главное - добиваться от сторон соблюдения уже имеющихся договоренностей, не позволять им изобретать предлоги для отказа от выполнения уже взятых на себя обязательств.

Министр подчеркнул, что у России и Израиля по-прежнему сохраняется "очень неплохое экономическое сотрудничество". США же, на его взгляд, взяли курс на развал решений ООН о палестино-израильском урегулировании.

Разногласия государств в зоне Персидского залива должны решаться без голословных обвинений, считает Лавров. Он заявил, что Россия внесла свой вклад в стабилизацию обстановки в регионе, представив летом обновленную концепцию коллективной безопасности.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия решительно выступает против попыток США вернуться на латиноамериканском направлении к политике времен "доктрины Монро", подразумевающей смену режимов путем военного шантажа и экономического принуждения.

Говоря о предстоящем саммите Россия - Африка, Лавров выразил надежду, что его результаты позволят повысить эффективность борьбы с современными вызовами и угрозами, работы по преодолению стоящих перед африканскими странами проблем развития.

Дипломат выступил за гармонизацию интеграционных процессов, подчеркнув необходимость вернуться к совместной конструктивной работе и в организациях системы ООН, и в G20.

Он выразил мнение, что Запад навязывает правила, которые тормозят развитие мировой экономики и подменяют собой нормы ВТО.

Лавров считает, что "свои правила" у Запада и в отношении международного права. Международные конвенции, по словам дипломата, Запад также подменяет продвижением собственной позиции. "Неотъемлемой частью международного права, наряду с резолюциями Совета Безопасности, являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими "правилами", как это произошло в ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], чей Технический секретариат путем противоправных манипуляций и бесцеремонного давления незаконно получил атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности", - привел он пример.

Глава МИД РФ пообещал, что Россия внесет на сессии Генассамблеи ООН проект резолюции по контролю над вооружениями и продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности.

Дипломат рассказал, что на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео он обсудил продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и мораторий на испытание ракет средней дальности.

Министр призвал все страны поддержать призыв о недопустимости ядерной войны. Он отметил, что США нанесли огромный ущерб создававшейся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности.

Лавров вновь осудил позицию Вашингтона в отношении Тегерана и его ядерной программы и заметил, что действия Соединенных Штатов подрывают режим нераспространения и осложняют ситуацию в регионе. Он обратил внимание на то, что проблемы, связанные с развалом Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "нужно рассматривать, не отсчитывая от нынешней сессии ГА ООН".

Дипломат подчеркнул, что российская позиция по международным делам имеет много единомышленников.

Затронул Лавров и проблему рохинджа. По его мнению, для возвращения беженцев в Мьянму нужно обеспечить соответствующие условия, в том числе с участием Управления ООН по делам беженцев. Министр также предостерег от попыток "разогревать страсти" вокруг этой темы.

Глава российского МИД назвал паранойей заявления о причастности РФ к скандалу вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он полагает, что вынесение в публичное пространство разговоров лидеров двух стран нарушает дипломатические приличия и ставит вопрос о том, как работать в таких условиях.

Дипломат заявил, что глава МИД Грузии Давид Залкалиани интересовался на двусторонней встрече вопросом возобновления авиасообщения между РФ и Грузией. Он отметил, что встреча состоялась по инициативе грузинской стороны.

Лавров назвал "чистой воды ложью" утверждения о его встрече с представителем лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлосом Веккьо.