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Лукашенко поздравил Николая Рыжкова с юбилеем

Президент Белоруссии выразил уверенность, что политический авторитет и богатый жизненный опыт члена Совета Федерации Федерального собрания будут "и в дальнейшем всемерно содействовать развитию белорусско-российских отношений"

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николая Рыжкова с юбилеем. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы белорусского государства.

"Ваш профессиональный путь - яркий пример достойного и бескорыстного служения государственным интересам. Присущие вам самоотдача, преданность делу и активная гражданская позиция заслуживают искреннего уважения", - отметил Лукашенко в своем поздравлении.

Он выразил уверенность в том, что политический авторитет и богатый жизненный опыт Рыжкова "будут и в дальнейшем всемерно содействовать развитию белорусско-российских отношений на принципах стратегического партнерства".

Бывшему председателю Совета министров СССР, Герою труда РФ, старейшему члену Совета Федерации Николаю Рыжкову сегодня исполнилось 90 лет.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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