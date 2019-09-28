Президент и глава правительства проголосовали на выборах в Афганистане

ТЕГЕРАН, 28 сентября /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла проголосовали в субботу на выборах главы государства в Кабуле. Об этом сообщает 1TV.

"Поздравляем избирательную комиссию с хорошим началом голосования на президентских выборах в Афганистане", - сказал Гани. Он добавил, что "предотвращение нарушений на выборах является долгом каждого гражданина".

В свою очередь Абдулла отметил, что "ценит участие афганцев в нынешних выборах". "Мы также благодарим армию и правоохранительные органы Афганистана за обеспечение безопасности процесса голосования", - сказал он.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Основными соперниками в гонке считаются Ашраф Гани и Абдулла Абдулла. Их потенциальными конкурентами могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.