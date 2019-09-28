СМИ: около 200 участков на выборах в Афганистане не получили избирательные материалы

ТЕГЕРАН, 28 сентября /ТАСС/. Около 200 участков для голосования на президентских выборах в Афганистане к утру субботы не получили избирательные материалы. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя Независимой избирательной комиссии (НИК) Забиха Садата.

Также отмечается, что еще 445 избирательных участков остались закрытыми в день голосования. Большая часть из них приходятся на провинции Балх, Гор, Фарьяб и Герат.

Всего, согласно данным НИК, в Афганистане в день выборов должны работать около 5 тыс. избирательных участков.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Основными соперниками в гонке считаются действующий президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Их потенциальными конкурентами могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.