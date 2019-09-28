Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Грузия должна попробовать вести диалог с Россией и не быть замкнутой в себе. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили грузинским журналистам в субботу, подводя итоги своего участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В тексте своего выступления я четко сказала, что для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия. Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе", - сказал Зурабишвили.

Глава государства также отметила встречу главы МИД Грузии Давида Залкалиани со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генсассамблеи и заявила, что переговоры положительно оценили западные партнеры республики. "Очень знаковым является то, что после этой встречи те реакции, которые мы услышали будь то от Госдепартамента США, Евросоюза, ведомства Могерини (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - прим. ТАСС) или генерального секретаря (ООН - прим. ТАСС), были положительными", - добавила она.

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замглавы МИД России Григорием Карасиным. Формат был создан в 2012 году.

Ранее Карасин покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.