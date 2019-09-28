Порошенко назвал отставку Волкера "тревожной новостью"

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко расценил сообщения об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера как "тревожную новость".

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Бывший президент полагает, что Волкер многое сделал для Украины. "Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем на Украине чувствовалось увереннее - и по вопросу мирного урегулирования, и в прогрессе на пути реформ, и по поводу роли США", - считает Порошенко.

По его мнению, замену Волкеру будет найти непросто. "Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, которые непросто будет превзойти любому преемнику", - написал Порошенко, обращаясь к Волкеру.

В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.