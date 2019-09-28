Полиция Армении задержала сторонника экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция Армении в субботу утром задержала одного из сторонников арестованного бывшего президента Роберта Кочаряна Нарека Мутафяна, который обвиняется в проявлении неуважительного отношения к судье Анне Данибекян, которая слушает уголовное дело экс-главы страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"В ночь на 28 сентября в сети были распространены сведения о том, что судья суда общей юрисдикции Анна Данибекян подверглась преследованиям и давлению. Было возбуждено уголовное дело по статье 343 Уголовного кодекса (неуважительное отношение к суду - прим. ТАСС). Подозреваемый в совершении преступления Нарек Мутафян был обнаружен и доставлен в полицейский участок. Он задержан", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В армянском сегменте сети в ночь на 28 сентября появился видеоматериал, в котором несколько молодых людей, в том числе и Мутафян, идут за Анной Данибекян, снимая ее на телефон.

20 сентября судья общей юрисдикции Анна Данибекян отклонила ходатайство адвокатов экс-президента Кочаряна о его освобождении и оставила под арестом бывшего главу страны.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.