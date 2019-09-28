Додон считает успешным визит в США

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает успешным завершившийся визит в США, где он заявил о взвешенной политике и нейтралитете с трибуны Генассамблеи ООН и провел переговоры с лидерами ряда государств и международных организаций.

"Считаю этот визит очень успешным, поскольку нам удалось обеспечить продвижение национальных интересов и устремлений Республики Молдова на международной арене", - написал он в субботу в Facebook. Глава Молдавии напомнил, что в выступлении он "подчеркнул значимость информирования международного сообщества из первых уст о взвешенной внешней политике Республики Молдова и о конституционном статусе постоянного нейтралитета". По его словам, на полях Генассамблеи, состоялись его встречи с президентами США, Турции, Румынии, Болгарии, Казахстана, Эстонии и Латвии, а также генеральным секретарем ООН, представителями общественных организаций.

Внутренние разногласия

Премьер-министр Молдавии Майя Санду считает, что Додон в своем выступлении в ООН должен был потребовать вывода российских войск из Приднестровья.

"Президент высказал свое мнение, которое не отражает позицию правительства. У него не хватило мужества потребовать того, что требовали все руководители страны, включая вывода российских войск", - сказала Санду, выступая накануне на молдавском телеканале РТР-Молдова. По ее мнению, это произошло, потому что Додон хочет иметь хорошие отношения с РФ. "Нужны хорошие отношения с Россией, но нужно отстаивать интересы страны. Нам нужно требовать и далее вывода российских войск из Молдавии", - сказала она.

Премьер также не согласилась с идеей президента о международном признании нейтралитета страны и урегулирования приднестровского конфликта путем консенсуса великих держав. "Додон предлагает "большим игрокам", чтобы они договорились о будущем нашей страны в обход нас. Это неправильно, этот вопрос должны решить граждане страны. И мы никогда не согласимся с тем, чтобы ради урегулирования приднестровского конфликта мы отказались от нашей цели рано или поздно добиться интеграции в Европейский союз", - подчеркнула Санду.

Позицию президента подвергла также критике Партия действия и солидарности, которую возглавляет Санду и другие правые формирования. Они также выразили недовольство, что часть своего выступления он произнес на русском, который в Молдавии узаконен как язык межнационального общения. Партия социалистов и ряд других левых партий выступили в поддержку позиции президента.