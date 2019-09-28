Президент Грузии заявила, что сама составляла список помилованных заключенных

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/, Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сама составляла список людей, которых помиловала, и никто другой в этом процессе из администрации не принимал участие.

"Автором списка помилованных людей является единственный человек - президент, который сам выбирает того или иного человека исходя из своей субъективной оценки. Ни один человек, который был помилован мною, не является ангелом, ни один из них мною не оправдан. Это были те люди, которые оказались [жертвами] определенных обстоятельств. Я посчитала, что их стоило помиловать. Я не сомневаюсь, что по поводу моего помилования могут быть два, три или множество отличных мнений", - сказала Зурабишвили в субботу грузинским журналистам.

Она также заявила, что помилование не является какой-то дополнительной судебной инстанцией, а лишь субъективным решением президента. "Я еще раз говорю, что помилование не является судом, который основан на каких-то объективных критериях. Это является оценкой одного человека, президента, у которого есть право на помилование, оценку тех или иных обстоятельств", - подчеркнула она.

Генпрокуратура Грузии 20 сентября начала расследование дела о помиловании заключенных президентом страны по статье "злоупотребление служебными полномочиями". Возбуждению дела предшествовало заявление депутата парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирмы Надирашвили, которая попросила прокуратуру изучить помилование на предмет возможной коррупционной сделки. По ее словам, некоторые люди, чьи родственники или близкие находятся в тюрьмах, связываются с парламентским секретарем президента Дмитрием Габунией, который ранее был адвокатом, и за деньги просят, чтобы глава государства помиловала осужденных. В прокуратуре уже опросили Габунию, замглавы администрации президента Анги Хуцишвили и еще шесть сотрудников администрации.

28 августа президент Саломе Зурабишвили помиловала 34 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы Мариамоба. Среди помилованных был Аслан Бежанидзе, которого Верховный суд Грузии в 2018 году признал виновным в убийстве Давида Отхмезури - внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе - и приговорил к девяти годам тюрьмы. Бежанидзе убил Отхмезури в 2004 году, однако скрывался от правосудия в течение 12 лет.

В начале сентября также выяснилось, что в список помилованных был включен Рамаз Девадзе, осужденный в 2015 году за убийство сотрудника МВД. Эти акты помилования вызвали бурную реакцию в грузинском обществе. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступила с инициативой внесения законодательных изменений в закон о помиловании. В среду Зурабишвили заявила, что объявляет мораторий на помилование до того момента, пока парламент не разработает эти изменения.