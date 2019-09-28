В ЛНР считают, что Волкер был дипломатом-волонтером, "доившим Украину"

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Об этом ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник, комментируя информацию телекомпании CNN о том, что Волкер подал в отставку.

"CNN сообщает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. И это только после того, что NBC напомнила, что он дипломат-волонтер или потому, что совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Попросту доил Украину", - отметил Мирошник.

"Было бы хорошо, если бы на Украине сделали из этого выводы и попытались работать в интересах украинского народа, а не внешних кураторов", - подчеркнул представитель ЛНР.

По данным CNN, Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Госдепартаменте на просьбу ТАСС официально подтвердить отставку спецпредставителя по Украине пока не ответили.