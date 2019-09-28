{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: избирательная комиссия потеряла связь с 870 участков на выборах в Афганистане

Отмечается, что связь потеряна с избирательными участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх

ТЕГЕРАН, 28 сентября /ТАСС/. Независимая избирательная комиссия (НИК) потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане. Об этом в субботу заявил глава секретариата НИК Хабиб ур-Рахман Нанг.

"Комиссия сохраняет связь с 4503 избирательными участками из 5373", - приводит слова Нанга телеканал TOLOnews. Он добавил, что "связь потеряна с избирательными участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх, где не действуют телекоммуникационные сервисы".

На текущий момент НИК не располагает никакими данными о рабочем состоянии упомянутых участков.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

 

===========

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Теги
Афганистан
На Украине завершились международные учения Rapid Trident
В маневрах приняли участие свыше 3600 военнослужащих из 14 стран и 600 единиц военной техники
Читать полностью