На Украине завершились международные учения Rapid Trident

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Многонациональные учения Rapid Trident, проходившие на Западе Украины, завершились. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

"На Львовщине завершились международные военные учения Rapid Trident - 2019", - проинформировала Госпогранслужба на своей странице в Facebook.

В учениях, проходивших во Львовской области, приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран и 600 единиц военной техники уточнили пограничники. "Основной целью учений было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. А основной задачей для пограничников было повысить уровень взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны в ходе решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы", - проинформировали в Госпогранслужбе.

Учения начались 13 сентября. В них, кроме прочих, приняли участие 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов. В частности, из США прибыли военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии, Национальной гвардии штата Калифорния, Командования специальных операций.