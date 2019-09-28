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Вице-премьер Грузии выступила за продолжение диалога с Москвой

Дипломатия является единственным средством решения проблемы, которая существует между двумя странами, отметила Майя Цкитишвили

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Единственным путем решения проблем, существующих между Грузией и Россией, является диалог, который уже начат и его необходимо продолжить. Об этом в субботу заявила вице-премьер Грузии, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили журналистам.

"Нам всем известно, что любой конфликт невозможно решить без диалога. Дипломатия является единственным средством решения проблемы, которая существует между странами [Грузией и РФ], и которая так беспокоит наше население", - сказала Цкитишвили. "Проблемы, которые у нас есть, являются очень острыми. Естественно, все эти вопросы являются предметом обсуждения и диалога. Диалог должен продолжиться, и у него нет альтернативы", - добавила она.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в четверг встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замглавы МИД России Григорием Карасиным. Формат был создан в 2012 году.

Ранее Карасин покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

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