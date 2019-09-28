Глава МИД Белоруссии: Минск продолжит оказывать помощь в восстановлении Сирии

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Белоруссия намерена способствовать восстановлению инфраструктуры Сирии, и продолжит оказывать этой стране гуманитарную помощь. Об этом, как сообщили в субботу в МИД Белоруссии, заявил глава ведомства Владимир Макей, встречаясь в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом.

"Беларусь намерена и впредь оказывать всестороннее гуманитарное содействие Сирии для скорейшего восстановления страны, проинформировал о готовности принять сирийских детей на оздоровление и в следующем году", - отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В свою очередь глава сирийского МИД отметил наметившуюся в последнее время активизацию торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.