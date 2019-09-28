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МИД Грузии: встреча Лаврова с Залкалиани прошла по инициативе Швейцарии

В пятницу на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД России заявил, что его встреча с грузинским коллегой состоялась по просьбе грузинской стороны

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Организатором встречи глав МИД Грузии и России на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН выступила швейцарская сторона. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД Грузии по поводу заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что встречу с ним попросил первый дипломат Грузии Давид Залкалиани.

"Все три стороны - участницы распространили свою информацию об указанной встрече, где отмечено, что переговоры министров иностранных дел Грузии и России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялась при организации Швейцарской Конфедерации. Все остальное является инсинуацией по теме", - сказано в комментарии.

Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что его встреча с Залкалиани состоялась по просьбе грузинской стороны.

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замглавы МИД России Григорием Карасиным. Формат был создан в 2012 году.

Ранее Карасин покинул свою должность. Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссияШвейцария
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