Союз журналистов Украины возмущен поведением пресс-секретаря Зеленского в общении со СМИ

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обвинил пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель в некорректном поведении при общении с корреспондентами и потребовал извинений и пересмотра отношения к представителям СМИ. Об этом в субботу сообщил глава Союза Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли",- сообщил Томиленко на своей странице в Facebook. Он настаивает на том, чтобы команда нового президента Украины строила "корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами".

Томиленко заявил, что солидарен с журналистами, которые возмутились поведением Мендель, когда она неоднократно пыталась препятствовать их профессиональной деятельности. "Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов", - подчеркнул глава НСЖУ. Поведение Мендель он объяснил понятным опасением чиновников неудобных вопросов со стороны представителей СМИ, однако подчеркнул, что в таких ситуациях "препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти".

27 сентября в интернете было распространено видео, на котором видно, что Юлия Мендель несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Владимиру Зеленскому, а также руководителю его офиса Андрею Богдану. Ранее пресс-секретарь Зеленского отстранила журналиста "Радио "Свобода" Кристофера Миллера, когда он общался с Зеленским во время форума "YES".

В ответ на критику, которой подвергли журналисты Мендель после этих ситуаций, она на своей странице в Facebook пояснила, что действовала так ради безопасности Зеленского. "Личное пространство первого лица - это его/ее безопасность", - написала пресс-секретарь. В то же время журналиста Андрушко она назвала "не наигалантным джентельменом" и заверила, что не толкала его, а "останавливала". При этом Мендель добавила, что ее просьбы к нему действительно "не дотягивают до высоких стандартов".