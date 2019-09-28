СМИ: работу избирательных участков в Афганистане продлили на два часа

ТАСС, 28 сентября. Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана приняла решение продлить выборы президента в стране на два часа. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews.

Таким образом, избирательные участки закроются не в 15:00 по местному времени (13:30 мск), как планировалось, а в 17:00 (15:30 мск).

По данным агентства Reuters, избирательные участки утром начали свою работу позже запланированного времени.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.