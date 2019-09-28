Народная милиция ЛНР сбила проводивший разведку беспилотник ВС Украины

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, проводивший разведку в районе села Логвиново. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня в районе населенного пункта Логвиново при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Фантом", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

"Фото- и видеоматериалы, снятые с беспилотника, переданы в генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовному делу", - добавил он.

Ранее в ЛНР сообщали, что военнослужащие Народной милиции с начала сентября сбили четыре беспилотных летательных аппарата украинских силовиков.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено Минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.