Министр обороны Индии посетит Россию в начале ноября

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/. 28 сентября. /ТАСС/. Глава индийского оборонного ведомства Раджнатх Сингх в начале ноября посетит Россию для участия в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом ТАСС в субботу сообщил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

"В начале ноября [РФ посетит] министр обороны, у него запланировано много встреч, - заявил глава индийского диппредставительства. - Основная цель визита министра - принять участие в заседании совместной комиссии по сотрудничеству в оборонной сфере".