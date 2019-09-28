{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр обороны Индии посетит Россию в начале ноября

Основная цель визита Раджнатха Сингха - принять участие в заседании совместной комиссии по сотрудничеству в оборонной сфере, отметил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/. 28 сентября. /ТАСС/. Глава индийского оборонного ведомства Раджнатх Сингх в начале ноября посетит Россию для участия в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом ТАСС в субботу сообщил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

"В начале ноября [РФ посетит] министр обороны, у него запланировано много встреч, - заявил глава индийского диппредставительства. - Основная цель визита министра - принять участие в заседании совместной комиссии по сотрудничеству в оборонной сфере".

Теги
ИндияРоссия
Дело Пола Уилана
Посол США в РФ рассчитывает на получение доступа к медицинским документам Уилана
По словам посла, его преемник на посту продолжит вести активную работу по делу Уилана
Читать полностью