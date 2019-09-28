СМИ: шесть ракет выпущены по городу Газни в день президентских выборов в Афганистане

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Шесть ракет были выпущены по расположенному на востоке Афганистана городу Газни в день президентских выборов. Об этом сообщает в субботу телеканал 1TV.

Информация о жертвах или пострадавших при этом не приводится.

Телеканал также сообщает об инцидентах в день голосования в Кабуле. Так, по меньшей мере 18 человек пострадали в столице в результате нападений, связанных с проведением выборов.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима движения "Талибан" (запрещено в РФ) в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители талибов, не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.