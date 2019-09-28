Конференция по безопасности в Европе осудила задержание русофила Малинова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Участники конференции по укреплению сотрудничества и безопасности в Европе осудили задержание в Болгарии председателя Национального движения "Русофилы" Николая Малинова, а также невыдачу Соединенными Штатами виз части членов российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрей Климов, участвовавший в конференции.

"Печально, что никто в мире не возмущается, что человек за дружбу с Россией оказался обвиненным в шпионаже. Я сам удивился реакции участников конференции. Все сто человек аплодировали моему предложению обратиться от имени нашей конференции с осуждением таких ситуаций, когда российских политиков не пускают выступать на международных площадках, не выдавая визы, а также когда люди, которые считают, что Россия - их друг, немедленно обвиняются в шпионаже. Это недопустимо", - рассказал Климов по итогам завершившейся в субботу в Калининграде международной конференции.

Он также сообщил, что Малинов должен был принять участие в конференции, но не смог этого сделать, так как находится под подпиской о невыезде.

Сенатор отметил, что американцы вмешиваются тем самым и в дела России, не пуская российских делегатов на ГА ООН, и заставляя переформатировать делегацию, и в дела Болгарии, "мешая болгарам дружить с Россией". "Вот оно - вмешательство в чистом виде", - подчеркнул сенатор.

По его словам, в конференции приняли участие эксперты в области безопасности и международного сотрудничества из более чем 30 европейских государств.

Задержание русофила и визы на ГА ООН

В сентябре прокуратура Болгарии предъявила председателю Национального движения "Русофилы" Николаю Малинову обвинение в шпионаже. Как утверждается, лидер движения, в частности, собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований. Спецслужбы полагают, что обвиняемый работал против Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что целому ряду представителей российской делегации, которая должна была прибыть на Генассамблею ООН, не выдали американских виз. Среди них - глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.