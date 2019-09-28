СМИ: на антиправительственный митинг в центре Гонконга вышли тысячи человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 сентября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов собрались в субботу вечером на митинг в центре Гонконга, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK. Мероприятие, организованное "Гражданским фронтом за права человека", проходит с разрешения властей в районе Адмиралти у правительственного комплекса.

В целом акция носит мирный характер, однако некоторые ее участники стали светить лазерами в глаза полицейским и пытаться их провоцировать. Стражи порядка применили против отдельных радикалов баллончики с перцовым газом. В зону протестов также выдвинулась спецмашина с водяными пушками.

Демонстрация приурочена к пятилетней годовщине начала "движения зонтиков", которое организовали студенты, требующие демократизации избирательной системы в этом специальном административном районе Китая. Пять лет назад манифестанты в этом же районе разбили палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам. Беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией, продолжались 79 дней.

В начале лета этого года в городе вспыхнули новые массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования "жестокости" полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге. В ближайшие дни в городе планируются новые антиправительственные митинги, в том числе в праздничный день 1 октября, когда будет отмечаться 70-летняя годовщина образования КНР.