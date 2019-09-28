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Миграционный кризис в Европе

Власти Мавритании арестовали более 100 нелегальных мигрантов

Все они уже высланы в свои страны

РАБАТ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Исламской Республики Мавритания (ИРМ) предотвратили отправку более 100 нелегальных мигрантов из порта Нуадибу (северо-запад страны) в Европу. Об этом сообщает в субботу информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на органы безопасности.

Как отмечается, мигранты, арестованные в ходе серии операций мавританской береговой охраной, жандармерией и полицией, являются выходцами из разных государств Африки. Все они, по данным властей ИРМ, уже высланы в свои страны.

Порт Нуадибу расположен на берегу Атлантического океана, на восточном побережье мыса Кап-Блан. Нуадибу, начиная с минувшего десятилетия, стал отправной точкой для африканских мигрантов, которые пытаются достичь на лодках, катерах и различных плавсредствах Канарских островов (принадлежат Испании) и континентальной Европы.

Теги
МавританияИспанияПроблема нелегальной миграции в Европе
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