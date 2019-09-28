Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в субботу вечером применила спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона демонстрантов у правительственного комплекса в районе Адмиралти после того, как радикалы стали кидать в здание бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает в прямом эфире телерадиовещательная корпорация RTHK.

Изначально мероприятие, организованное "Гражданским фронтом за права человека", проходило мирно. Однако некоторые его участники стали светить лазерами в глаза полицейским и пытаться их провоцировать. Затем в сторону комплекса полетели "коктейли Молотова". Участники беспорядков также перекрыли движение транспорта в квартале.

Нынешняя демонстрация приурочена к пятилетней годовщине начала "движения зонтиков", которое организовали студенты, требующие демократизации избирательной системы в этом специальном административном районе Китая. Пять лет назад манифестанты в этом же районе разбили палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам. Беспорядки, сопровождавшиеся стычками с полицией, продолжались 79 дней.