Медведчук считает, что Волкер провалил переговоры по Донбассу

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера является оценкой его "вредительских действий" в отношении переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение в субботу выразил депутат Верховной рады, глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Отставка Курта Волкера - результат архинепрофессионализма и откровенного вредительства спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, который вел переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - процитировали заявление Медведчука в пресс-службе партии.

Политик пояснил, что Волкер на переговорах относительно конфликта в Донбассе занял не нейтралитет, а встал на сторону украинской власти, в частности, теперь уже бывшего президента Петра Порошенко. "Курт Волкер, который выступал в роли посредника, обязан был придерживаться нейтральной позиции, чтобы иметь возможность выстроить отношения со всеми участниками переговорного процесса и найти компромиссные решения по Донбассу. Однако, он не только занял позицию одной стороны - Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, - но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу", - напомнил Медведчук, подчеркнув, что публичные заявления американца, на самом деле, "не просто мешали переговорам и взаимоотношениям США и России, а шли вразрез с интересами Украины".

В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В тексте жалобы утверждалось, что Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд встретились с Зеленским после его июльского телефонного разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma.