МИД Сирии: действия США и Турции по созданию зоны безопасности нарушают устав ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Попытки США и Турции создать зону безопасности на севере Сирии нарушают устав ООН. Об этом заявил в субботу на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии, - отметил он. - Они настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле. Это - нарушение международного права и устава ООН".

"Любое соглашение по Сирии без какого-либо участия правительства Сирии осуждается и отвергается по форме и по содержанию, - подчеркнул он. - Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами, должны быть немедленно выведены. Если они откажутся, то у нас есть право принять любые контрмеры, предусмотренные международным правом".