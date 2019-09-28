Конституционный комитет Сирии будет иметь две группы для принятия решений

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Решения в Конституционном комитете Сирии будут разрабатываться в узком составе, а затем утверждаться полным составом. Об этом говорится в опубликованном ООН в субботу своде правил о процедурах Конституционного комитета.

"Конституционный комитет имеет орган полного состава и орган узкого состава", - отмечается в документе.

Там поясняется, что полном составе комитет будет состоять из 150 членов, в меньшую группу войдут 45 человек. "Орган узкого состава занимается подготовкой и разработкой конституционных предложений, а орган полного состава принимает их, - говорится в правилах процедур. - Орган полного состава может созываться - одновременно или периодически по мере продолжения работы органа узкого состава - для обсуждения и принятия предложений".

Все решения в Конституционном комитете Сирии должны приниматься консенсусом или большинством в 75% голосов. "Решения конституционного комитета действуют и принимаются на основе консенсуса, когда это возможно, а в противном случае - путем голосования, при котором решения принимаются как минимум 75% голосов членов соответствующего органа (т.е. 113 членов, присутствующих и участвующих в голосовании в органе полного состава, и 34 членов - в органе узкого состава). Такой 75-процентный порог для принятия решений является фиксированным", - говорится в правилах.

"Конституционный комитет руководствуется стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - отмечается в документе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил об окончании формирования Конституционного комитета Сирии 23 сентября. Ожидается, что он начнет свою работу в конце октября.