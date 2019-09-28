Спикер эстонского парламента призвал к новому расследованию катастрофы парома Estonia

ТАЛЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал начать новое расследование катастрофы парома Estonia, произошедшей 25 лет назад.

"Я считаю, что для выяснения всех обстоятельств крушения парома следует начать новое расследование, - сказал он в субботу газете Postimees. - Если неизвестно, сколько машин было на борту и какой был их реальный вес, следует отправить на паром водолазов и выяснить это".

По его словам, если есть подозрения, что на пароме произошел взрыв, следует изучить корпус судна.

"Правду следует в любом случае обнародовать, нравится это кому-то или нет. Только тогда как погибшие и их родные, так и все общество обретут покой", - добавил он.

В субботу в Эстонии проходят памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины катастрофы парома Estonia.

Паром "Эстония" затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 г. в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузопассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.