В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

ВЕНА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье. В общей сложности 13 партий и политических движений выдвинули своих кандидатов на выборы.

Большинство избирательных участков открывается во всех федеральных землях Австрии в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и продолжит работу до 17:00 по местному времени (18:00 мск). В некоторых городах работа участков может варьироваться и длиться до полудня. Первые результаты будут объявлены сразу после закрытия участков, а предварительные итоги - до конца дня. Конституционный суд в 2016 году запретил публиковать любую информацию о результатах выборов и явке до закрытия участков.

Окончательные итоги с учетом подсчета голосов, поданных избирателями по почте, следует ожидать в понедельник и четверг. Для парламентских выборов 29 сентября избирательная комиссия выдала рекордное число бюллетеней для дистанционного голосования - более 1 млн, что составляет одну пятую часть от общего числа бюллетеней.

Участники

На федеральном уровне в избирательных бюллетенях представлены восемь партий, в том числе шесть основных политических сил, которые традиционно претендуют на депутатские мандаты - консервативная Австрийская народная партия (АНП), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), правая Австрийская партия свободы (АПС), "Новая Австрия", движение "Список Петера Пильца", партия "Зеленые", - и две малые партии - Коммунистическая партия Австрии и прогрессивная партия "Перемен".

На земельном уровне за кресла в парламенте поборются Христианская партия Австрии, "Альянс патриотов", Социалистическая левая партия, "Каждый голос важен" и "Пивная партия Австрии".

Фаворит

Фаворитом на выборах является АНП во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера республики.

Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца".

"Австрийская народная партия совершенно определенно выиграет выборы. Опросы общественного мнения указывают, что на выборах АНП наберет 34-36% голосов. Вторая крупная партия - социал-демократы - окажутся далеко позади с результатом 22-23% голосов. Австрийская партия свободы может довольствоваться тем, что получит поддержку в 20% голосов. Скандалы последних месяцев и дней будут стоить АПС голосов", - сказал корреспонденту ТАСС австрийский политолог, профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт.

Старая новая коалиция

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции. Ни одной партии еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов для единоличного формирования кабинета.

Прежние партнеры по правительству АНП и АПС не скрывают намерений по воссозданию коалиции. Интрига заключается лишь в том, пойдет ли Курц на сотрудничество с Хофером без промедления или же сначала изучит другие варианты.

По словам Манготта, АНП может выбрать для коалиции "Зеленых", однако этот тандем дорого ей обойдется, поскольку потребует коренного пересмотра миграционной политики консерваторов, что не соотносится с позицией Курца.

"Коалиция АНП, "Зеленых" и "Новой Австрии" может образовать большинство в парламенте, но этот вариант маловероятен из-за серьезных разногласий. Возможность коалиции с социал-демократами АНП рассмотрит только в том случае, если уйдет Ренди-Вагнер и в стане социал-демократов возобладают правые силы. Думаю, что после длительных переговоров вероятным вариантом является новая коалиция АНП с АПС", - описал возможный расклад сил Манготт.

Россия, санкции, минские соглашения

Австрия исторически поддерживает тесные связи с Россией. Вена всегда выступает в роли площадки для диалога между Россией и Западом. Лидеры ведущих партий накануне выборов поделились своими взглядами на развитие отношений с Москвой и рассказали об условиях отмены санкций Евросоюза.

Курц, например, уверен, что Россия - сверхдержава, с которой надо поддерживать диалог, и мира в Европе можно добиться только вместе с Россией, а не объединяясь против нее. В качестве условия снятия антироссийских санкций он указал достижение прогресса в выполнении минских соглашений и прекращение огня в Донбассе. Хофер заявил, что его партия всегда выступала против санкций в отношении России и считает их неверным решением, потому что "они наносят ущерб Австрии и ориентированной на экспорт экономике". Ренди-Вагнер (СДПА), Майнль-Райзингер ("Новая Австрия") и Коглер ("Зеленые") также связывают возможность смягчения санкций с прогрессом в реализации минских соглашений.

Скандальная видеозапись

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал после того, как германские издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и его заместителя Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, австрийские оппозиционеры обсуждали с некой русскоговорящей женщиной возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии в обмен на финансовую поддержку их партии перед парламентскими выборами в 2017 году. За прошедшее с того разговора время АПС вошла в коалиционное правительство республики на правах младшего партнера АНП, Штрахе стал вице-канцлером, Гуденус - главой фракции этой политической силы в парламенте.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе со всех постов, АПС покинула коалицию. Кабинет министров во главе с Курцем после вотума недоверия парламента был отправлен в отставку, канцлером на переходный период - до проведения досрочных выборов - была назначена Бригитте Бирляйн.

В соответствии с конституцией, переходное правительство Австрии после выборов подаст президенту Александеру Ван дер Беллену прошение об отставке. При этом глава государства поручит министрам и Бирляйн исполнять обязанности до формирования нового правительства.

70-летняя Бирляйн в июне 2019 года стала первой женщиной на посту федерального канцлера в истории Австрии. До этого назначения она занимала должность председателя австрийского Конституционного суда.

Более 6 млн избирателей

183 депутатов Национального совета Австрии избирают в соответствии с принципом пропорционального представительства на 5 лет. Избранными могут быть граждане, которым к началу предвыборной кампании исполнилось 18 лет. По данным МВД, которое занимается организацией выборов и исполняет функции федеральной избирательной комиссии, правом голоса обладают 6,4 млн граждан старше 16 лет.

Австрия разделена на девять избирательных округов по числу федеральных земель, которые делятся на региональные округа. Система распределения депутатских мандатов по итогам выборов состоит из нескольких этапов, связанных с подсчетом голосов на трех уровнях - региональном, земельном и федеральном. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабмина или ведению коалиционных переговоров.