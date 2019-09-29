Глава МИД Азербайджана заявил, что в карабахском урегулировании за год не было подвижек

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что в течение последних 12 месяцев в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса. Такое мнение он выразил в субботу, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии ГА ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, несмотря на прямые контакты лидеров двух государств и встречи глав МИД в течение последних двух лет", - сказал Мамедъяров. По его мнению, причиной этого является "явное отсутствие искренней заинтересованности у руководства Армении в мирном урегулировании".

"Ереван, наоборот, своими заявлениями и действиями подрывает этот процесс и препятствует попыткам как можно скорее найти мирное решение", - добавил министр. "Азербайджан по-прежнему настроен на скорейшее политическое урегулирование конфликта", - подчеркнул Мамедъяров. Он также заявил, что "переговорный процесс не может продолжаться вечно", а также не должен "ущемлять неотъемлемое право на самооборону, согласно Уставу ООН и международному праву".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.