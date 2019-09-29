WP: в Госдепе активизировали расследование в отношении служебной переписки Клинтон

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация США активизировала расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в ее бытность госсекретарем страны (в 2009-2013 годы). Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Washington Post .

По данным издания, Служба дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры - прим. ТАСС) проверяет записи с электронной почты десятков бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства, которые вели переписку с Клинтон. В большинстве случаев все они не направляли письма госсекретарю напрямую, а делали это через ее первого заместителя Уильяма Бернса или главу отдела политического планирования Джейкоба Салливана. Часто в сообщениях содержалась информация об иностранных должностных лицах, в том числе отчеты о телефонных разговорах с иностранными дипломатами, что является стандартной практикой для Госдепартамента.

Представители службы начали обращаться к бывшим сотрудникам ведомства примерно полтора года назад, однако вскоре прекратили свои усилия, вновь активизировавшись в августе этого года. По информации The Washington Post, за последние недели следователи связались по меньшей мере со 130 чиновниками, которые контактировали с Клинтон, уведомив их о том, что они "могут быть ответственны" за недавно обнаруженные "инциденты, связанные с безопасностью".

Как поясняет The Washington Post, оказавшимся под пристальным вниманием сотрудников Службы дипломатической безопасности не грозит уголовное преследование, однако, по мнению многих, результаты расследования могут навредить их репутации.

Бывшие должностные лица из администрации прежнего президента США Барака Обамы охарактеризовали происходящее как "в высшей степени агрессивное преследование" со стороны действующих властей. В свою очередь в Госдепартаменте изданию заявили, что следуют стандартному протоколу расследования, которое началось еще при президентстве Обамы. "Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме. Речь идет о времени, которое необходимо для того, чтобы просмотреть миллионы электронных писем - это около трех с половиной лет", - заявили газете в ведомстве.

"Почтовый скандал"

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Нынешний скандал

Сейчас в США разгорелся другой скандал - вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.