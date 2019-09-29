СМИ: в США перед подачей жалобы на Трампа тайно изменили требования к осведомителям

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Американское разведсообщество тайно отменило требование, согласно которому осведомители в своих жалобах должны излагать информацию, полученную только из первых рук. Об этом сообщило в пятницу вашингтонское издание The Federalist.

По его данным, новая форма подачи заявления была загружена на сайт директора Национальной разведки 24 сентября - за несколько дней до публикации жалобы сотрудника американских спецслужб на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако, как отмечает Federalist, маркировка на документе указывает на то, что изменения в форму были внесены в августе 2019 года, но точная дата при этом неизвестна.

Жалоба на Трампа, ставшая причиной крупного скандала в Вашингтоне и приведшая в итоге к началу процедуры импичмента в отношении американского лидера, датирована 12 августа. Ее автор утверждает в своем рапорте, что основывался на данных, полученных от "более чем полудюжины" американских чиновников, однако сам не был свидетелем "большинства из описанных событий". Как поясняет Federalist, согласно прежним правилам, жалобу, в которой представлена информация не из первых рук, должна были отклонить.

Публикацию издания уже прокомментировал сам Трамп. "Их поймали! Прекратите охоту на ведьм сейчас", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Как утверждают политические оппоненты президента США, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего разбирательства.