СМИ: самолет президента Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за трещины в лобовом стекле кабины

НИКОСИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Самолет, которым президент Кипра Никос Анастасиадис вылетел из США в Лондон, вернулся в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорк из-за обнаружения трещины в лобовом стекле кабины. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

В сообщении сказано, что самолет, вылетевший из нью-йоркского аэропорта имени Джона Фицджеральда Кеннеди (JFK) во второй половине дня в субботу, уже три часа находился в полете над Атлантикой, когда пилот обнаружил проблему и принял решение лететь назад по соображениям безопасности.

Агентство информирует, что приблизительно в 01:00 по кипрскому времени (летнее время на острове совпадает с московским) самолет, на борту которого, помимо самого президента, находились первая леди Кипра Андри Анастасиадис, глава кипрского МИД Никос Христодулидис, официальный представитель правительства Кипра в ранге министра Продромос Продрому и другие члены кипрской делегации, приземлился в аэропорту JFK. Теперь вылет этой делегации из крупнейшего города США запланирован на воскресенье.

Анастасиадис находился последнюю неделю в Нью-Йорке, где принимал участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.