Reuters: явка на выборах президента Афганистана составила более 2 млн человек

ТАСС, 29 сентября. Более 2 млн человек, по предварительным данным, проголосовали на прошедших в субботу выборах президента Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в избирательной комиссии страны. Отмечается, что в Афганистане было 9,67 млн зарегистрированных избирателей, что означает, что на выборы пришел только каждый пятый из них.

Предварительные результаты голосования ожидаются не ранее 17 октября, окончательные - не ранее 7 ноября. Если ни один кандидат не наберет больше половины голосов, то пройдет второй тур, в котором примут участие два лидирующих кандидата. По данным телеканала 1TV, избирательная комиссия получила более 1700 жалоб на нарушения в ходе выборов.

Выборы в Афганистане прошли в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки. По последним данным, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 123 получили ранения в результате 113 нападений боевиков во время выборов.

На высший государственный пост Афганистана претендуют 16 человек. Официально в списках кандидатов значатся 18 человек, однако двое - бывший министр иностранных дел Залмай Расул и экс-советник президента по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар - заявили о прекращении своей избирательной кампании.