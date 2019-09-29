В ЛНР заявили об ужесточении Киевом правил пересечения линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Граждане ЛНР, прежде чем пересекать линию разграничения, должны ознакомиться с последними изменениями в законодательстве Украины и принять взвешенное решение, чтобы себя и своих близких не подвергать опасности", - цитирует Кобцеву агентство Луганскинформцентр.

Она напомнила, что с 29 октября 2019 года жители ЛНР и ДНР, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении. Новые правила определены постановлением кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года.

Представитель ЛНР также предупредила об опасности пересечения линии соприкосновения в связи с тем, что украинская сторона может использовать любой повод для задержания жителей республики с последующим выдвижением против них надуманных обвинений.

По ее мнению, ужесточение правил пересечения линии соприкосновения вписывается в так называемую "формулу Зеленского" по решению конфликта в Донбассе, о существовании которой ранее заявили украинские власти. "Смысл в "формуле Зеленского" всего один - чтобы все вокруг только и говорили о наличии "формулы Зеленского". Максимум шума при минимуме содержания", - считает она.