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Кризис на Украине

В ЛНР заявили об ужесточении Киевом правил пересечения линии соприкосновения в Донбассе

С 29 октября жители ЛНР и ДНР, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении, отметила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева Александр Река/ТАСС
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Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева
© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Граждане ЛНР, прежде чем пересекать линию разграничения, должны ознакомиться с последними изменениями в законодательстве Украины и принять взвешенное решение, чтобы себя и своих близких не подвергать опасности", - цитирует Кобцеву агентство Луганскинформцентр.

Она напомнила, что с 29 октября 2019 года жители ЛНР и ДНР, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении. Новые правила определены постановлением кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года.

Представитель ЛНР также предупредила об опасности пересечения линии соприкосновения в связи с тем, что украинская сторона может использовать любой повод для задержания жителей республики с последующим выдвижением против них надуманных обвинений.

По ее мнению, ужесточение правил пересечения линии соприкосновения вписывается в так называемую "формулу Зеленского" по решению конфликта в Донбассе, о существовании которой ранее заявили украинские власти. "Смысл в "формуле Зеленского" всего один - чтобы все вокруг только и говорили о наличии "формулы Зеленского". Максимум шума при минимуме содержания", - считает она.

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