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ВВС Словакии приостановили полеты МиГ-29

Ранее истребитель разбился близ города Злате-Моравце, пилот успел катапультироваться
Истребитель МиГ-29 REUTERS/Vasily Fedosenko
Описание
Истребитель МиГ-29
© REUTERS/Vasily Fedosenko

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Командование ВВС Словакии приняло решение временно прекратить тренировочные полеты сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Об этом в воскресенье информировала представитель минобороны республики Данка Цапакова.

"Тренировочные полеты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае [на западе Словакии], - приводит ее слова Словацкое радио. - Данное решение не отразится негативно на обеспечении безопасности [национального] воздушного пространства".

Летчик, пилотировавший разбившийся МиГ-29, катапультировался. Он находится в больнице. Его состояние здоровья не вызывает беспокойства у медиков. Пилот, установив факт неизбежности катастрофы, проявил, как подчеркнула Цапакова, высокие профессиональные качества и хладнокровие, направив падающий истребитель в зону, где нет жилья и промышленных объектов.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы мог стать недостаток топлива в баках МиГ-29. Минобороны пока не подтверждает эту версию. Создана специальная комиссия по расследованию ЧП. Только на основе ее выводов будет установлена точная причина крушения истребителя, сказала Цапакова.

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