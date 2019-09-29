ВВС Словакии приостановили полеты МиГ-29

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Командование ВВС Словакии приняло решение временно прекратить тренировочные полеты сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Об этом в воскресенье информировала представитель минобороны республики Данка Цапакова.

"Тренировочные полеты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае [на западе Словакии], - приводит ее слова Словацкое радио. - Данное решение не отразится негативно на обеспечении безопасности [национального] воздушного пространства".

Летчик, пилотировавший разбившийся МиГ-29, катапультировался. Он находится в больнице. Его состояние здоровья не вызывает беспокойства у медиков. Пилот, установив факт неизбежности катастрофы, проявил, как подчеркнула Цапакова, высокие профессиональные качества и хладнокровие, направив падающий истребитель в зону, где нет жилья и промышленных объектов.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы мог стать недостаток топлива в баках МиГ-29. Минобороны пока не подтверждает эту версию. Создана специальная комиссия по расследованию ЧП. Только на основе ее выводов будет установлена точная причина крушения истребителя, сказала Цапакова.