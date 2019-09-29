Эксперт: новые власти Австрии после выборов продолжат хорошие отношения с Россией

ВЕНА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Новое правительство Австрии после выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) продолжит курс на поддержание хороших отношений с Россией. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС австрийский политолог по вопросам отношений с Россией, профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт.

"Любое из возможных новых правительств продолжит хорошие отношения с Россией. Для этого есть широкий консенсус австрийских партий. Но, например, если партия "Зеленые" войдет в правительство, ситуация с правами человека в России может стать серьезным вопросом", - рассказал профессор Манготт, комментируя вероятное влияние исхода парламентских выборов на отношения Австрии и России.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии проходят в воскресенье. Они определят, какие политические партии получат большинство в парламенте и сформируют новое австрийское правительство. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. Фаворитом на выборах выступает консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, эта партия получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера республики.

Как рассказал корреспонденту ТАСС профессор Манготт, "Австрийская народная партия совершенно определенно выиграет выборы. Опросы общественного мнения указывают, что на выборах АНП наберет 34-36% голосов". "Вторая крупная партия - социал-демократы - окажутся далеко позади с результатом 22-23% голосов. Австрийская партия свободы может довольствоваться тем, если достигнет поддержки в 20% голосов. Скандалы последних месяцев и дней будут стоить АПС голосов", - отметил австрийский политолог.

Говоря о возможном составе будущего правительства Австрии, профессор Манготт указал, что у АНП в случае победы могут быть несколько вариантов, но вероятным развитием событий станет воссоздание коалиции с Австрийской партией свободы. По его словам, АНП чисто арифметически вполне может выбрать в качестве предпочтительного варианта для коалиции "Зеленых", однако этот тандем будет ей дорого стоить и потребует коренного пересмотра миграционной политики консерваторов, что не соотносится с основополагающими взглядами Курца.

Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и выполняет функции федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков после 17:00 (18:00 мск), тогда же будет известна и явка избирателей.