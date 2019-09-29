Глава МИД Ирана: прекращение войны в Йемене положит конец напряженности в регионе

ТЕГЕРАН, 29 сентября /ТАСС/. Завершение войны в Йемене будет означать конец напряженности в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Прекратите войну, и это положит конец напряженности в регионе, кроме того, [война] больше не будет наносить ущерб престижу Саудовской Аравии", - цитирует Зарифа агентство FARS. По его словам, "такое решение является наилучшим, и Эр-Рияд должен как можно скорее осознать это".

26 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Роухани заявил, что война в Йемене является ключевой проблемой в отношениях Исламской Республики и Саудовской Аравии. По его словам, "если наступит перемирие в этой стране, разногласия Тегерана с Эр-Риядом будут разрешены".

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.