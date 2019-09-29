Джонсон считает, что оппозиция усложнила достижение сделки с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что принятый под давлением оппозиции закон, обязывающий правительство просить отсрочки переговоров по Brexit, ухудшает перспективы заключения сделки об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Акт о капитуляции" не помог делу достижения сделки", - сказал Джонсон, который часто прибегает к этому эпитету для описания требования оппозиции просить ЕС об отсрочке. "Если в Брюсселе подозревают или думают, что есть реальный шанс любыми способам удержать нас в ЕС после 31 октября, то это лишит нас свободы в вопросах переговорного маневра", - пояснил премьер-министр.

Вместе с тем Джонсон заметил, что вероятность "развода" по жесткому сценарию, то есть без соглашения вовсе, остается, несмотря на принятый закон. "Конечно, мы можем", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, сохраняется ли возможность, что страна покинет ЕС без сделки.

Джонсон при этом исключил возможность своей отставки в качестве ответа на нынешний политический кризис. "Это моя ответственность - вывести страну из ЕС до 31 октября и двигаться вперед", - сказал премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

В ответ на это оппозиция через принятый закон обязала правительство просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, если к середине октября стороны не смогут достичь соглашения об условиях "развода".