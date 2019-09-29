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Times: Джонсон извинился перед королевой за историю с приостановкой работы парламента

По данным газеты, королева была обеспокоена предложением премьера приостановить работу законодательного органа
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за то, что приостановка работы парламента, одобренная монархом по его рекомендации, была признана незаконной Верховным судом. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

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По ее информации, Джонсон позвонил монарху во вторник сразу после того, как судья Бренда Хейл, председатель одной из высших апелляционных инстанций королевства, огласила вердикт. "Суд пришел к выводу, что решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", - заявила она.

При этом, по информации издания, королева была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера приостановить работу законодательного органа еще до того, как Верховный суд вынес свой вердикт. Решение же суда, как пишет The Sunday Times, привело к тому, что доверие между канцелярией премьер-министра и Букингемским дворцом было подорвано.

Источник на Даунинг-стрит подтвердил газете, что Джонсон связался с королевой, "как можно быстрее, чтобы сказать, насколько он сожалеет". Сам премьер в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си в воскресенье отказался комментировать эту тему, заметив, что не намерен раскрывать детали своих разговоров с монархом.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияДжонсон, Борис
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