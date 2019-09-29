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Украинцы призвали Зеленского опубликовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным

Петиция набрала в настоящее время 57 голосов
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным появилась на сайте главы государства.

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"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США [Дональдом] Трампом и содержанием этих разговоров, в частности "заигрывание" с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в тексте петиции.

Электронная петиция была создана 28 сентября и набрала в настоящее время 57 голосов. Ее рассмотрение президентом возможно, если она наберет 25 тыс. подписей за 90 дней.

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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