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Власти Ирана потребовали от США возместить ущерб от санкций

Речь идет о сумме в по меньшей мере $50 млрд, отметил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи
Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи REUTERS/Raheb Homavandi
Описание
Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи
© REUTERS/Raheb Homavandi

ТЕГЕРАН, 29 сентября /ТАСС/. США должны выплатить Ирану по меньшей мере $50 млрд в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

"Если американцы хотят восстановить ядерную сделку, то мало только самим вернуться к ней, они также должны выплатить по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации за ущерб от санкций", - цитирует Резаи агентство ISNA. По его словам, даже если действующий президент США Дональд Трамп не выиграет президентские выборы в 2020 году, "еще не понятно, захотят ли США вернуться к ядерной сделке".

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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