Politico: Волкер мог лоббировать интересы производителя Javelin на Украине

ТАСС, 29 сентября. Курт Волкер, будучи спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, занимающейся производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в субботу сообщила газета Politico.

По данным издания, Волкер, исполняя должность спецпредставителя по Украине, числился в американской лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

Как подчеркивает газета, Волкер стал выступать за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

Politico отмечает, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть новые вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, который, по данным телеканала CNN, подал в отставку в эту пятницу после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждалось в жалобе, Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд встретились с Зеленским после его июльского телефонного разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В середине сентября Минобороны Украины сообщило, что оно планирует начать прямые закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США уже в этом году.